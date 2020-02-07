وظائف شاغرة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 155 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص ، وفق التفاصيل التالية :

التاريخ: 2020/02/10

التوقيت: من 9:00 إلى 3:00

اسم المنشأة: متجر العطور للتجارة

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/02/10

التوقيت: من 8:00

إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة المنيع

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/10

التوقيت: من 10:00 إلى 12:00

اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط ( مساهمة مقفلة )- آرتكـ

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/02/11

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط- آرتكـ

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/11

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة ديبا السعودية

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/11

التوقيت: من 9:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: شركة صناعات العيسى

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/02/12

التوقيت: من 10:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: مجموعة المهيدب الاستثمارية

الجنس : أنثى

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/02/12

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

التاريخ: 2020/02/12

التوقيت: من 8:00 إلى 1:00

اسم المنشأة: مجموعة المهيدب الاستثمارية

الجنس : ذكر

المكان: مقر الشركة

التاريخ: 2020/02/13

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة

الجنس : ذكر

المكان: غرفة الرياض

ولمزيد من التفاصيل :

http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php