وظائف شاغرة للجنسين في القطاع الخاص بالرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 155 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص ، وفق التفاصيل التالية :
التاريخ: 2020/02/10
التوقيت: من 9:00 إلى 3:00
اسم المنشأة: متجر العطور للتجارة
الجنس : أنثى
المكان: مقر الشركة
التاريخ: 2020/02/10
التوقيت: من 8:00
إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة المنيع
الجنس : أنثى
المكان: غرفة الرياض
التاريخ: 2020/02/10
التوقيت: من 10:00 إلى 12:00
اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط ( مساهمة مقفلة )- آرتكـ
الجنس : ذكر
المكان: مقر الشركة
التاريخ: 2020/02/11
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط- آرتكـ
الجنس : أنثى
المكان: غرفة الرياض
التاريخ: 2020/02/11
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة ديبا السعودية
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض
التاريخ: 2020/02/11
التوقيت: من 9:00 إلى 1:00
اسم المنشأة: شركة صناعات العيسى
الجنس : ذكر
المكان: مقر الشركة
التاريخ: 2020/02/12
التوقيت: من 10:00 إلى 1:00
اسم المنشأة: مجموعة المهيدب الاستثمارية
الجنس : أنثى
المكان: مقر الشركة
التاريخ: 2020/02/12
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة
الجنس : أنثى
المكان: غرفة الرياض
التاريخ: 2020/02/12
التوقيت: من 8:00 إلى 1:00
اسم المنشأة: مجموعة المهيدب الاستثمارية
الجنس : ذكر
المكان: مقر الشركة
التاريخ: 2020/02/13
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة أصيل المحدودة
الجنس : ذكر
المكان: غرفة الرياض
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