هذا ما قاله سيتين بعد وداع كأس إسبانيا

اعترف مدرب برشلونة، كيكي سيتين، أن الخروج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو، شيء مؤلم، لكنه أعرب عن سعادته في الوقت ذاته بالأداء الجيد، الذي قدمه لاعبوه والمستوى الرائع الذي ظهروا به في ملعب سان ماميس.

قال سيتين: “صحيح النتيجة هي الأهم، لكن الأجواء كذلك مهمة، كان الفريق أفضل على كل المستويات، لم يختبر تير شتيغن على الاطلاق، وسيطرنا تماماً على مجريات الأمور في الشوط الثاني”.

وتابع: “سنحت لنا 4 أو 5 فرص محققة للتسجيل، لكننا منينا بهدف في وقت صعب للغاية، قرأنا المباراة بشكل جيد جداً، وسارت كما كنا نريد بالضبط، ينبغي تهنئة المنافس لأنه سجل هدفاً، بينما عجزنا نحن عن ذلك”.