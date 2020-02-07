عاجل… فتاة سعودية تتعرض للطعن من قبل مقيم بعد رفضها لمحاولة اغتصاب بشرائع مكة

تلقى مركز العمليات الموحد 911 بالعاصمة المقدسة فجر اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٦/١٣هـ بلاغاً يفيد عن وجود فتاه سعودية تبلغ من العمر 21 عام وعليها آثار دماء إثر طعنات بسلاح أبيض ” سكّين ” داخل إحدى المستوصفات الخاصة بحي الشرائع بمكة المكرمة .

وفي التفاصيل التي حصلت عليها ” الوئام ” بأن أحد المقيمين من الجنسية ” الباكستانية ” يبلغ من العمر 35 عام قام بمحاولة اغتصاب الفتاة حسب افادتها وذلك أثناء سيرهم في طريق المعيصم بإتجاه منزلها الواقع بحي الشرائع بمكة المكرمة حيث قام بعدها بتغيّر الطريق إلى طريق آخر مظلم وهو في حالة سكر .

وبعد رفض الفتاة ومقاومتها لمحاولة الإغتصاب قام بطعنها عدة طعنات في الراس والظهر وعند ملاحظة كثافة الدماء قام برميها عند بوابة احدى المستوصفات الخاصة بحي الشرائع ولاذ بالفرار ليتم بعدها نقل الفتاة لمستشفى الملك فيصل بمكة لتلقي العلاج اللازم .

الجدير بالذكر أن الجاني يعمل سائق على كفالة والد الفتاه والسيارة التى يستقلها تعود ملكيتها لوالدة الفتاة هذا وقد تمكنت الفرق الميدانية من قبل الدوريات الأمنية من ضبط المركبة وهي متوقفه أمام منزل الفتاة وعليها آثار دماء والجاني غير موجود في الموقع وأن القضية بأكملها سلمت لمركز شرطة الشرائع لإتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة القضية .