الربيعة يثمن توجيه خادم الحرمين بتقديم مساعدات للصين.. ويتابع توفير الاحتياجات

ثمن معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم مساعدات تتمثل في مواد صحية لجمهورية الصين الشعبية لمساعدتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد ومكافحته.

وأكد معاليه أن هذا التوجيه الكريم يؤكد عمق العلاقات المتينة بين البلدين ودور المملكة الإنساني في دعم الدول لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها.

وأوضح المركز سيقوم على وجه السرعة بالتنسيق مع الجهات الصينية المختصة لتوفير الاحتياجات الملحة مثل الأجهزة والمستلزمات الطبية والكمامات والأقنعة الطبية والملابس الصحية الحامية والنظارات الوقائية وغيرها من المواد الصحية المستخدمة في مثل هذه الأزمات.