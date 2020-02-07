واشنطن تعلن قتل قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها قتلت قاسم الريمي، القائد اليمني لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تبنى في السابق اعتداءات ضد غربيين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: “بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب، نفذت الولايات المتحدة عملية في إطار مكافحة الإرهاب في اليمن ونجحت في تصفية قاسم الريمي مؤسس وقائد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية”.

وأضاف البيان، أنه تحت قيادة الريمي نفذ التنظيم “أعمال عنف يصعب وصفها ضد مدنيين في اليمن وسعى لاقتراف أو الحض على تنفيذ اعتداءات عدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا”.

وتابع أن مقتل “الريمي” يزيد من أضعاف تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة العالمي وهو ما يقربنا من القضاء على التهديدات المتأتية من هذه المجموعات على أمننا القومي.

وذكرت الإدارة الأمريكية، أن “الريمي” انضم إلى القاعدة في تسعينات القرن الماضي وعمل لحساب أسامة بن لادن في أفغانستان المسؤول عن اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ضعف السلطة المركزية في اليمن لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شرق اليمن الذي دمرته الحرب منذ 2015.

وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تبنى إطلاق نار في بداية ديسمبر في قاعدة عسكرية أمريكية في بينساكولا بفلوريدا الذي خلف ثلاثة قتلى من عناصر المارينز، وفق بيان الأحد للمركز الأمريكي لمراقبة المواقع الإسلامية (سايت).

وبحسب المركز فقد تبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في رسالة بصوت قائده قاسم الريمي، هجوم ديسمبر 2019 في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة للبحرية.

وضاعفت الخارجية الأمريكية في 2018 قيمة المكافأة المخصصة للقبض على الريمي، لتصبح عشرة ملايين دولار.

وكانت وزارة المالية الأمريكية والأمم المتحدة فرضتا عقوبات على الريمي لمشاركته في اعتداء دامٍ قرب السفارة الأمريكية في صنعاء ولدعمه المفترض للنيجيري عمر فاروق عبد المطلب، الذي حاول في عيد ميلاد المسيح في 2009 تفجير رحلة بين أمستردام وديترويت من خلال إخفاء متفجرات في ملابسه الداخلية.

وكثفت الولايات المتحدة هجماتها بالطائرات المسيرة التي تستهدف القاعدة في اليمن منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة.

وأذن ترامب بهجمات أخرى في الشرق الأوسط منها الهجوم الذي أدى إلى تصفية قاسم سليماني في بغداد في بداية يناير.

وفي 2011، قتل أنور العولقي، العضو النافذ في القاعدة الذي ولد ونشأ في الولايات المتحدة قبل انضمامه لشبكة بن لادن في اليمن، في غارة لطائرة دون طيار.

وقتل ناصر الوحيشي، القائد السابق للتنظيم في غارة مماثلة في 2015.

كما قتل جلال بلعيدي القيادي الكبير في التنظيم بداية 2016 مع اثنين من حراسه في غارة بطائرة مسيرة أمريكية على سيارتهم.