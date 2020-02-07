أمانة الرياض تضبط عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة تعدت على ممتلكات مواطن وتحيلهم للأجهزة الأمنية #سرقة_عمالة_للحديد

ضبطت أمانة منطقة الرياض من خلال الأنظمة الإلكترونية لديها عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة بعد تعديهم على ممتلكات مواطن، وسلمتهم للأجهزة الأمنية، أمس الخميس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما ألزمت الأمانة، مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم وتأمين البدلاء باإضافة إلى إنذاره وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الجزئية بعقده.

وأكدت أمانة الرياض، التزامها بمحاسبة كل من يتجاوز الأنظمة أو يقصر في أداء عمله ولن تتوانى باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حفاظًا على ممتلكات السكان وسلامتهم وراحتهم.

يشار إلى أن مغردين تداولوا مقطع فيديو يوثق سرقة عمال نظافة لحديد من أحد المنازل قيد الإنشاء في الرياض، ونقله عبر شاحنة نقل نفايات.