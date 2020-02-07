رئيس مركز قيا يكرّم أولي الفضل في لحظات وداعه لهم

كرّم رئيس مركز قيا بالحارث قاسي بن عالي السلمي، منسوبي مركز قيا ومدراء الدوائر الحكومية والأهلية ومشايخ القبائل والأعيان والوجهاء ورئس وأعضاء المجلس البلدي بقيا ورجال الأعمال والإعلاميين وأعضاء لجنة إصلاح ذات البين بمركز قيا والقرى التابعة له وذلك نظير مساهمتهم وتعاونهم الفعال في حل القضايا الاجتماعية ومشاركتهم في تنمية وتطوير مركز قيا والقرى التابعة له خلال فترة رئاسته والتي دامت مايقارب 17 عاما رئيسا لمركز قيا.

يُذكر أن “السلمي”، صدر له قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة: الأمير خالد الفيصل بتكليفه رئيسا لمركز هدى الشام بمحافظة الجموم، وذلك لما يملكه السلمي من كفاءة إدارية متميزة ساهمت في تطوير مركز قيا وتنميته حتى أصبح المركز ينافس بعض المحافظات في المشاريع الخدمية والتطويرية وإيجاد العديد من الدوائر الحكومية وكان آخرها مكتب للأحوال المدنية بمركز قيا.