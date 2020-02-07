فضيحة تجسس تطيح بأحد أشهر الشخصيات في عالم المال

أعلن مصرف “كريدي سويس” السويسري الجمعة استقالة مديره العام تيدجان تيام أحد أشهر الشخصيات في عالم المال، بسبب فضيحة تجسس استهدفت مدراء كبار سابقين ومنظمة “غرينبيس”.

وأعلن ثاني مصرف سويسري في بيان أن تيام (57 عاما) الذي يحمل جنسيتي فرنسا وساحل العاج سيغادر منصبه في 14 شباط/فبراير بعد تقديم النتائج السنوية للمصرف.

وسيحل محله السويسري توماس غوتشتاين (56 عاما) مدير العمليات في السوق المحلية.

يحمل غوتشتاين شهادة دكتوره في العلوم المالية والمحاسبة ويعمل منذ فترة طويلة في “كريدي سويس” منذ انضمامه في عام 1999 يعد بداياته في يونيون بنك اوف سويتزرلاند (يو بي اس).

ومنذ ايلول/سبتمبر تهز “كريدي سويس” معلومات تتعلق بمراقبة المسؤول السابق للإدارة الدولية للثروات إقبال خان، بعد استقالته من المصرف والتحاقه فجأة بمنافسه “يو بي اس”.

ونشرت الصحف السويسرية معلومات هزت عالم المال السويسري الغامض عادة، ودفعت المصرف إلى فتح تحقيق داخلي عهد به إلى مكتب للمحاماة.

وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر عند نشر أولى نتائج التحقيق، أعلن “كريدي سويس” رحيل مدير العمليات بيار أوليفييه بويه القريب من تيام، “بمفعول فوري”، بعدما اعتبر المسؤول “الوحيد” في القضية.

وكشف التحقيق أن بويه الذي يعد الذراع اليمنى لتيام أمر بهذه المراقبة بمبادرة شخصية منه وبدون الرجوع إلى رؤسائه.

وقال ان الهدف هو حماية مصالح المصرف والتأكد من أن اقبال خان لم يكن يسعى لإقناع عناصر في فريقه بالانضمام إلى “يو بي اس”.

لكن القضية شهدت تطورا جديدا في كانون الأول/ديسمبر مع الكشف عن حالة تجسس ثانية في المصرف تتعلق هذه المرة بالمدير السابق للموارد البشرية. وكشفت صحيفة “سونتاغز تسايتونغ” في عطلة نهاية الأسبوع أيضاً عن تجسس طال أيضاً منظمة “غرينبيس” المدافعة عن البيئة.

ولدى تقديم استقالته، قال تيام أنه لم يكن يعلم بعمليات التجسس هذه. وقال “لم يكن لدي أي علم بمراقبة هذين الزميلين السابقين”. واضاف أن ذلك “يؤثر بشدة على المصرف”، مؤكدا أنه “يشعر بالأسف لما حدث وما كان يجب أن يحصل إطلاقا”.

وتولى تيام، حائز على دبلوم في الهندسة من البوليتكنيك ومن المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس، إدارة المصرف في 2015 بعدما كان مديرا لشركة التأمين البريطانية “برودنشال”.

وقد وضع خطة لتعزيز قسم إدارة الثروات في المصرف وإعادة تحديد أهداف قسم الاستثمار للتخفيف من أكثر نشاطاته تقلبا.

لكن الوضع تغير خلال إعادة تنظيم المصرف وواجه انتقادات حادة بسبب الخسائر التي سجلت في السنوات الأولى لتطبيق خطته.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف أورس رونر في بيان إن “تيدجان قدم مساهمة هائلة لكريدي سويس منذ أن انضم إلينا في 2015”.

ورأى المحلل اندرياس فينديتي أن قرار المصرف ابدال تيدجان “رغم دعم كبار المساهمين له (…) سيساهم في إحلال الهدوء وإعادة الثقة”.

وصباح الجمعة، تراجع سعر سهم “كريدي سويس” 2,90 بالمئة إلى 12,41 فرنك سويسري، بينما خسر مؤشر الشركات الكبرى في البورصة السويسرية 0,40 بالمئة.