“متابعة تعليم الطائف للبنات” تستضيف قانونية جامعة الطائف الدكتورة عبير العبيدي

بمتابعة من المدير العام لتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وانطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية وسعيًا للتطوير استضافت إدارة المتابعة للبنات الدكتورة عبير العبيدي، نائب رئيس قسم الأنظمة ونائب المشرف العام على الإدارة القانونية بجامعة الطائف لعقد ورشة تدريبية لمنسوبات إدارة المتابعة بعنوان (أخلاقيات العمل والارتقاء بالأداء الوظيفي) حيث انطلق البرنامج الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر حيث كانت الورشة مزدحمة بالمعلومات التي تخص عمل منسوبات المتابعة بالإضافة إلى الإجراءات الشكلية لما قبل التحقيق والإجراءات أثناء التحقيق وآلية صدور العقوبات ولائحة الخدمة المدنية والصفات المهنية والأداء الوظيفي وأخلاقيات العمل والفساد الوظيفي وطريقة التعامل في بيئة العمل وعقبات تطبيق أخلاقيات المهنة.

وأشادت حاضرات الورشة بجهود وأسلوب “العبيدي” في الطرح وتوصيل المعلومة للمستهدفات واختتم الورشة بتكريم “العبيدي” من قبل مديرة إدارة المتابعة فاطمة حمدي، حيث منحتها شهادة شكر وتقدير نظير جهودها الجمة والمتميزة في الورشة التدريبية وتمنت حمدي التوفيق والسداد للعبيدي متمنية لها مزيدا من الإبداع والتألق والتميز.