الوحدة يتعافى ويهزم أبها برباعية

‬استعاد الوحدة توازنه بالفوز 4-1 على أبها ليصعد للمركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة.

وتعافى الوحدة بعد خسارته 3-1 من الاتفاق في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 30 نقطة من 17 مباراة بفارق ثماني نقاط خلف الهلال المتصدر.

وتعرض أبها للهزيمة الثامنة هذا الموسم ليبقى في المركز التاسع ولديه 23 نقطة.

ومنح الأسترالي كريج جودوين، التقدم للوحدة بعد أقل من ربع ساعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف المالي يوسف نياكات، الهدف الثاني بعد التلاعب بالدفاع في الدقيقة 25.

وسجل حارس الوحدة عبد الله شملح الجدعاني بالخطأ في مرماه بعد فشله في إبعاد الكرة عقب ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول.

وأكمل جودوين، الرباعية من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس في بداية الشوط الثاني.