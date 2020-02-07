طقس السبت.. “الأرصاد” تكشف توقعاتها: نشاط في الرياح وسحب ممطرة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 14/ 6/ 1441 الموافق 8/ 2/ 2020.

وقالت إنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الشرقية، تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

وشملت التوقعات: لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.