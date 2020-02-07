أول تعليق من ترامب على تمزيق بيلوسي لخطابه

في أول تعليق له على تمزيق رئيسة مجلس النواب الأمريكي لخطابه ليلة محاكمته أمام مجلس الشيوخ، قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، إن تمزيق بيلوسي خطابي أمر مشين بحق الولايات المتحدة

وطالب ترامب الكونغرس الأميركي بـشطب “عزله” الذي أقره مجلس النواب

و قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي لزملائها النواب الديمقراطيين إنها لم تكن تنوي تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيه صفحة “لا تضم كذبة”.

وأوضحت بيلوسي أن ترامب كذب بتأكيد أنه سيحمي تغطية التأمين الصحي للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل بينما تدعم إدارته دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون يحمي هؤلاء المرضى.

وأضافت، وفقا للمعاون، “حاولت العثور على صفحة واحدة لا تحوي كذبة”.

وبينما كانت تنظر في النص المكتوب للخطاب ترامب قالت للمشرعين، حسبما قال المعاون الذي اشترط عدم ذكر اسمه، “عندما بلغت ربعها، فكرت، أتعلمون.. إنه يبيع مشروع قانون سلع مثل بائع زيت ثعابين. لا يمكننا السماح بذلك…لذا … بدأت في جمع أوراقي بطريقة تجعلها قابلة للتمزق”.

وذكرت بيلوسي لزملائها المشرعين أن امتناع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من خطابه ليس سبب تمزيقها الوثيقة قائلة “من يهتم؟”.

ومزقت بيلوسي نسخة مطبوعة من خطاب ترامب ليل الثلاثاء بعد ثوان من انتهاء الرئيس الجمهوري من إلقائه. وقال معاونون ديمقراطيون إنها استُقبلت بحفاوة بالغة من المشرعين الديمقراطيين في تجمع انتخابي لهم الأربعاء.

وقالت بيلوسي، حسبما ذكر معاون سجّل ملاحظات أثناء التجمع الذي كان مغلقا، “الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا. يمزق الحقيقة”.