الفيصلي يقلب الطاولة على الشباب في الدقيقة الأخيرة #الفيصلي_الشباب

فاز الفيصلي على الشباب، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، صعد الفيصلي إلى المركز السادس برصيد 27 نقطة، وبفارق الأهداف عن التعاون “الخامس”، في الوقت الذي تجمد فيه الشباب عند النقطة الـ25، في المركز الثامن.