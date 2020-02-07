بالأرقام .. قائمة بأماكن ضحايا كورونا حتى الآن

نشرت الوكالة الفرنسية،اليوم، قائمة بالدول التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في ديسمبر 2019.

وقالت في تقرير، إن الفيروس أودى منذ ظهوره بأكثر من 630 شخصا واصاب أكثر من 30 ألفا في الصين، بحسب آخر حصيلة الجمعة.

و أوضحت أنه خارج الصين القاريّة، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت نحو 300 شخص في نحو 30 بلداً. وسجلت وفيتان في كل من الفيليبين وهونغ كونغ.

و بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة 31,161 بحسب حصيلة الجمعة، غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 636 مصابا.

غالبية الوفيات حصلت في هوباي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

– سجلت 24 إصابة في هونغ كونغ، بينها وفاة. ومعظم المصابين زاروا ووهان.

– 10 إصابات في ماكاو

– إصابة واحدة في التيبت.

اليابان: 86 اصابة بينها 61 على متن السفينة السياحية دايموند برينسس.

وتم تاكيد اصابة واحدة على متن “وستردام” الباخرة السياحية الضخمة وهي في طريقها الى اليابان.

كوريا الجنوبية: 24 إصابة.

تايوان: 16 إصابة.

سنغافورة: 30 إصابة.

تايلاند: 25 إصابة.

فيتنام: 12 إصابات.

ماليزيا: 14 إصابة.

الفيليبين: 3 إصابات، بينها وفاة.

كمبوديا: إصابة واحدة.

الهند: 3 إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

15 إصابة أتى معظم هؤلاء من ووهان أو منطقة هوباي.

كندا: خمس إصابات.

الولايات المتحدة: 12 إصابة.

ألمانيا: 14 إصابة.

فرنسا: 6 إصابات.

إيطاليا: إصابتان.

بلجيكا : إصابة واحدة.

إسبانيا: إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

3 إصابات.

إصابتان.

خمس إصابات.