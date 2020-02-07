الحكومة اليمنية: استهداف “مرتزقة إيران” للمستشفى السعودي باليمن جريمة حرب

أدانت الحكومة اليمنية استهداف مرتزقة ايران “المليشيا الحوثية” المتعمد للمستشفى السعودي الميداني الذي يقدم خدماته للمواطنين، والمستشفى الحكومي بمنطقة الجفرة مفرق الجوف مديريه الجدعان -محافظة مأرب- بعدد من القذائف خلفت اضراراً بالغة بأقسام الطوارئ والرقود وعدد من سيارات الإسعاف.

وقال وزي الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن استمرار المليشيا الحوثية في استهداف المستشفيات العامة والميدانية والأعيان المدنية جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والانساني، وتأكيد على مسارها التصعيدي للازمة وعدم اكتراثها بدعوات المجتمع الدولي للتهدئة والكلفة السياسية والإنسانية لهذا التصعيد.

وأضاف أن استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية شجع المليشيا الحوثية على تجاوز القوانين والقرارات الدولية ومواصلة جرائمها الارهابية بحق اليمنيين وآخرها جريمة استهداف المستشفيين.