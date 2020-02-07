النفط يتراجع 1% مع طلب روسيا وقتا لتقييم تخفيضات إضافية لأوبك+

انخفضت أسعار النفط 1% اليوم، في الوقت الذي قالت فيه روسيا إنها تحتاج مزيدا من الوقت قبل الالتزام بتخفيضات إنتاج يسعى إليها منتجون كبار آخرون في الوقت الذي يؤجج فيه تفشي فيروس كورونا مخاوف حيال الطلب العالمي على الخام.

وسجلت أسعار النفط انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي، إذ يحجم المضاربون بسبب تراجع أرقام الاستهلاك والتوقعات بأن الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص، سيظل يضغط على الطلب.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة لتبلغ 54.47 دولار للبرميل عند التسوية. ونزل برنت 6.3 بالمئة في الأسبوع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 50.32 دولار للبرميل عند التسوية. وخسرت 2.4 بالمئة في الأسبوع.

وهذا الأسبوع، اقترحت لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان لمصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، هذا الأسبوع خفضا مؤقتا للإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة إن موسكو تحتاج مزيدا من الوقت لتقييم الموقف.

وتراجعت أسعار النفط بنحو الخُمس منذ تفشي الفيروس بمدينة ووهان في الصين. والبلد هو أكبر مستورد في العالم للنفط الخام، إذ تلقت نحو عشرة ملايين برميل يوميا في 2019.

وتنبأ نوفاك بأن الطلب العالمي على النفط ربما ينخفض بين 150 و200 ألف برميل يوميا في 2020 لأسباب من بينها الفيروس.

زادت مجموعة أوبك+ هذا العام تخفيضات قائمة إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا، أي قرابة اثنين بالمئة من الطلب العالمي، لكن الأسعار ظلت داخل نطاق ضيق. ومن المقرر أن يجتمع منتجو أوبك+ بفيينا في الخامس والسادس من مارس آذار، لكن الاجتماع قد يجري تقديم موعده بسبب المخاوف المحيطة بالفيروس.