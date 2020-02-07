شاهد.. مفاجأة.. بريطانيا كانت على موعد مع مأتم كبير يوم فرحتها بـ”بريكست”

بينما بريطانيا تحتفل بخروجها من الاتحاد الأوروبي، كانت مفاجأة ستقلب الاحتفالات إلى مأتم كبير.

كشفت الشرطة البريطانية عن صور لقنبلة تم التوصل إلى مكانها في يوم البريكست وقبل عملية التصويت.

وفقا لتقارير الشرطة، التي نشرتها بي بي سي البريطانية، تم العثور على قنبلة متصلة بشاحنة في لوجران مقاطعة أرمجاه، صباح يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنها تلقت أولاً تقريرًا عن عبوة ناسفة في شاحنة في أرصفة بلفاست في 31 يناير، وهو التاريخ الذي غادرت فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

زُعم أن الشاحنة كانت من المقرر أن تسافر بالعبّارة إلى اسكتلندا، تم إجراء بحث ولكن لم يتم العثور على شيء.

وقال الشرطة “هذه الصور تظهر بوضوح العبوة الناسفة الموصولة بالشاحنة. والتي كانت تستهدف مستخدمي الطريق وجمهور كبير.

ولم تعط الشرطة بعد معلومات عن حجم القنبلة، ولكن من المفهوم أن الشاحنة لم تغادر المنطقة الصناعية، وقالوا إنهم عملوا مع شركة نقل، تملك الشاحنة، لتفتيش حوالي 400 مركبة وتحديد موقع العبوة الناسفة.