جولة سرية لمدير صحة الطائف تستهدف مستشفيات الجنوب

رصد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني عدد من الملاحظات المتعلقة بتطبيق معايير الجودة ومنها النظافه والتزام الموظفين بالدوام والتوثيق في الملف الطبي.

واكد عددا من العاملين بمستشفيات جنوب الطائف انه ومع ساعات صباح أمس الاولى لاحظوا تواجد مدير صحة الطائف بمفرده يتوجول في مرافق مستشفى قيا العام وعدد من مستشفيات جنوب الطائف الاخرى ويختبر جاهزية عدد من اجهزة التعقيم اليدوي وحواجز الامان على مداخل ومخارج وحدات العمليات والعناية المركزة وجاهزية اقسام الطوارئ من حيث ادوات الوقاية التي تستخدمها الكوادر الطبية ومعايير الفرز الاولى.

وأكد متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي انه بالفعل كانت هناك جولة الى مستشفيات جنوب الطائف لمدير الصحة سعيد بن جابر القحطاني للوقوف على جاهزية اقسام الطوارئ لفرز الحالات لاسيما وان الصحة في طور التأهب الكامل في اعقاب مخاوف فايروس كورونا الجديد.

واضاف الربيعي ان مدير صحة الطائف انتهج منذ بداية عمله القيام بجولات مفرده لعدد من المرافق الصحية تهدف الى تصحيح ومعالجة الملاحظات التي قد تتسبب في اعاقة الاداء

مؤكدا ان الهدف المعالجة والتصحيح وليس الترصد.

وقد اتسمت الزيارات في مجملها على جوانب ايجابية للكثير من العاملين بتلك المواقع كما ان تلك الزيارات نتج عنها عدد كبير من الخطوط العريضة التي يناقشها مع مساعديه لاحقا لاعتمادها او مراجعتها وبالتالي تعميمها وتطبيقها على كافة المواقع.

وعن جولته صباح أمس ركز على جاهزية المستشفيات بتطبيق معايير الفرز التنفسي وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

كما راجعت بشكل دقيق مدى توفر ادوات الوقاية داخل تلك المرافق وجاهزيتها للاستخدام.

واختتم الربيعي حديثه بانه شكر عدد من العاملين المتميزين ومنهم موظفي الأمن على تواجدهم ومتابعتهم لأعمالهم بكل كفاءة واقتدار.

مضيفا استمرار تلك الجولات وفي اوقات متفاوته بهدف تحسين جودة الاداء ومعالجة الملاحظات وهو نهج يعتبره مدير صحة الطائف ضمن مهام عمله اليومي للوصول الى اعلى معايير الاداء.