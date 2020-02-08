عاجل… ارتفاع عدد حالات وفاة فيروس كورونا في الصين إلى 722 حالة

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات في مختلف أرجاء الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 722 حالة وفاة، بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة.

كما أعلنت السلطات اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بمقدار 3399 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت مفوضية الصحة الصينية إن هذا العدد الكبير يأتي على عكس التراجع الطفيف في عدد الإصابات المسجلة في الأيام السابقة.

وأضافت المفوضية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين يبلغ حاليا 34546 حالة.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاق مدن بأكملها في مقاطعة هوبي، علاوة على قرى وأحياء في جميع أنحاء البلاد.

كما انتشر الفيروس في حوالي 24 دولة منذ اكتشافه لأول مرة، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية. ولقي شخصان حتفهما حتى الآن خارج الصين، أحدهما في هونج كونج والآخر في الفلبين.

ووضعت السلطات في هونج كونج اليوم السبت للمرة الأولى الركاب القادمين على متن رحلات جوية من الصين تحت الحجر الصحي الإلزامي، حيث تشدد إجراءات الدخول إلى المدينة لوقف انتشار الفيروس القاتل.

وتعني الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة أن المقيمين الذين وصلوا على متن رحلة مؤجلة لشركة طيران هونج كونج من بكين في الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت سيجري عزلهم في منازلهم لمدة 14 يوما.

وسيسمح لغير المواطنين الذين يحملون تأشيرات تزيد عن 14 يوما بالحجر الصحي في الفنادق.

وقالت حكومة هونج كونج إنها ستستخدم أساور التعقب، مثل تلك المستخدمة في الولايات المتحدة كشرط للإفراج بكفالة أو الإفراج المشروط، والتي تتصل بالهاتف الذكي للشخص المعزول لمراقبة تحركاته. وقد تصل عقوبة المخالف لشروط الحجر الصحي إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى 3200 دولار.

وشهد يوم الجمعة زيادة كبيرة في أعداد القادمين من المعبر الحدودي في شينزينبي وجسر تشوهاى-ماكاو حيث هرع عشرات الآلاف للوفاء بموعد منتصف الليل.