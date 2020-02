تعّرف على كيفية النسخ الاحتياطي لبيانات آي فون على الكمبيوتر

أشار خبراء تكنولوجيا المعلومات إلى أن تشفير البيانات من النهاية إلى النهاية يتطلب أن يكون مفتاح التشفير عند المستخدم، وهو ما لا يتوفر عندما ينسخ أصحاب هاتف آي فون احتياطياً البيانات على خدمة الحوسبة السحابية “آي كلاود”، إذ يظل مفتاح تشفير البيانات عند أبل، لا المستخدم.

وللتغلب على هذه المشكلة على المستخدم النسخ الاحتياطي للبيانات بشكل محلى على حاسوبه،ويكون النسخ الاحتياطي على حواسيب أبل بالطريقة التالية:

يتعين على أصحاب أجهزة الماك المزودة بنظام Catalina 10.15 فتح برنامج Finder أو برنامج iTunes على أجهزة الماك المزودة بنظام Mojave 10.14 أو الإصدارات الأقدم أو حواسيب ويندوز، ثم البحث عن الجهاز المعني بواسطة برنامج Finder أو في برنامج iTunes.

وعند العثور على هاتف آيفون المراد نسخ بياناته احتياطياً، يتعين تحديد خيار النسخ الاحتياطي Backups تحت قائمة General ثم تفعيل البند “النسخ الاحتياطي لجميع بيانات آيفون على جهاز ماك” Back up all of the data on your iPhone to this Mac، مع التأشير على بند “تشفير النسخ الاحتياطي المحلي” Encrypt local Backup وتعيين كلمة مرور آمنة.

وعلى المستخدم الاحتفاظ بكلمة المرور في مكان آمن، لأنه عند فقدانها لا يمكن استعادة البيانات أبداً.