كاريلو: فضلت الهلال على دوري أبطال أوروبا!

أعرب لاعب الهلال السعودي لكرة القدم، البيروفي أندري كاريلو، عن سعادته الكبيرة باللعب بقميص فريقه الحالي، مؤكداً على احترامه الشديد لنادي النصر.

وذكر كاريلو أنّ أصعب لحظاته مع الأزرق كانت أمام الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حين انتهت المباراة بالتعادل، والثانية كانت في الرياض أمام السد القطري، في إياب قبل نهائي ذات البطولة، حيثُ سجّل السد أربعة أهداف في دقائق قليلة، وبالتالي كان يخشى عدم الوصول إلى المباراة النهائية.

وأكّد البيروفي أنّ المقارنة بين الهلال وفريقه السابق بنفيكا تأتي لصالح الأزرق، فهو حصل على فرصة أكبر في اللعب معه، كما أنّ جماهيره تحبه للغاية وتحب المنافسة على الألقاب.

وعن الاستقرار داخل النادي، أوضح كاريلو أن تغيير 4 رؤوساء و4 مدربين خلال عام ونصف العام هو أمر مبالغ فيه، فأهم شيء هو الاستقرار، كما أنّ سامي الجابر صديق له ويتواصل معه باستمرار، والرئيس فهد بن نافل دائماً يعطيهم الثقة.

وتوج كاريلو بلقب دوري أبطال آسيا النسخة الماضية مع الهلال وكان أحد الأعمدة الأساسية خاصة بعدما سجل هدف الفوز في ذهاب المباراة النهائية في شباك أوراوا الياباني.