السفارة السعودية تكشف حقيقة “سنغالية” مدانة بقتل مواطنة في الدمام

فندت سفارة سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السنغال تصريحات رئيس منظمة هورايزن بلا حدود في السنغال يوم 14 يناير 2020م للصحافة السنغالية والتي تضمنت معلومات لا تطابق الواقع وادعاءات حيال الوضع الصحي للسجينة السنغالية السيدة / منبيان ديوب الموقوفة في سجن النساء بمدينة الدمام في شرق المملكة العربية السعودية والمدانة بقتل ربة عملها وصدر بحقها قرار المحكمة الجزائية المؤيد من محكمة الاستئناف وعليه تود السفارة توضيح الحقائق التالية:

السجينة السيدة / منبيان ديوب بأتم الصحة والعافية طيلة فترة سجنها ويتم تقديم الرعاية المناسبة لها أسوة ببقية السجينات وقد أكد ذلك (بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية السنغالية بتاريخ 17/1/2020م).

وأضافت: قام سعادة سفير جمهورية السنغال لدى المملكة السيد/الشيخ التيجاني سي ويرافقه أعضاء من السفارة بزيارتها عدة مرات كان أخرها بتاريخ 7/1/2020م سجن النساء الذي تتواجد فيه السيدة ديوب من المباني الحكومية المجهزة حديثاً ومهيأ من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية ويوجد به مركزاً طبياً.

وقالت: أن السلطات السنغالية تتواصل باستمرار مع السلطات بالمملكة بشأن هذا الموضوع.

وقالت أن السجون في المملكة تحظى بالاهتمام والمتابعة الدورية والمستمرة من الجهات المختصة إضافة الى زيارات منتظمة من الجهات الدولية ذات الاهتمام.

وسفارة المملكة العربية السعودية إذ توضح تلك الحقائق فإنها تهيب فيمن ينشر هذه المعلومات الغير مطابقة للواقع أن يتحرى الدقة والحقيقة فيما ينشره، خصوصاً أن العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين لا تتيح الفرصة لحدوث أي تجاوزات والمواطنين السنغاليين المقيمين بالمملكة وهم يحظون بكل تقدير واحترام من جانب إخوانهم مواطني المملكة العربية السعودية.