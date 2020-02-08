وفاة أول أمريكي بـ #فيروس_كورونا

اكد متحدث من السفارة الامريكية في بكين اليوم السبت وفاة مواطن أمريكي (60 عاما) إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، ليكون أول أمريكي يموت جراء تفشي الفيروس.

وقال المتحدث “يمكننا أن نؤكد وفاة مواطن امريكي 60/عاما/ بعد تشخيص اصابته بالفيروس في مستشفى جينينتان في ووهان بالصين أول امس الخميس.

واقتربت حصيلة ضحايا فيروس كورونا من حصيلة ضحايا فيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أودى بحياة 800 شخص عالميا في الفترة بين عامي 2002 و 2003 من بين نحو ثمانية آلاف مصاب.

وقد تتجاوز حصيلة كورونا حصيلة سارس اليوم أو غدا إذا استمر الفيروس في حصد حياة المزيد من الأشخاص بالمعدل الحالي، حيث أعلنت السلطات الصينية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات في مختلف أرجاء الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 723 حالة وفاة.