تفاصيل: الدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بـ #فيروس_كورونا المستجد

قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

خارج الصين القاريّة، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 300 شخص في نحو 30 بلداً.

بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة 34 ألفا و546 شخصا في الصين القارية، توفي منهم 722 مصابا.

معظم الوفيات سجلت في هوباي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

وهذا العدد أكبر من الوفيات التي سجلت عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبلغ حوالى 650 في الصين القارية وهونغ كونغ في 2002-2003.

– توفي شخص في هونغ كونغ حيث سجلت 26 إصابة على الأقل.

– سجلت عشر إصابات في ماكاو.

– إصابة واحدة في التيبت.

اليابان: 89 اصابة بينها 64 على متن السفينة السياحية “دايموند برينسس” التي تخضع لحجر صحي قبالة سواحل يوكوهاما. من جهة أخرى توفي ياباني يشتبه بأنه أصيب بالفيروس في ووهان.

تم تأكيد إصابة واحدة على متن “وستردام” الباخرة السياحية الضخمة وهي في طريقها الى اليابان.

كوريا الجنوبية: 24 إصابة.

تايوان: 16 إصابة.

كمبوديا: إصابة واحدة.

الفيليبين: ثلاثة مصابين توفي أحدهم.

فيتنام: 15 إصابة.

ماليزيا: 15 إصابة.

تايلاند: 25 إصابة.

سنغافورة: 33 إصابة.

الهند: ثلاث إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

15 إصابة.

كندا: خمس إصابات إلى جانب كنديين اثنين على متن السفينة المتوقفة قبالة سواحل يوكوهاما.

الولايات المتحدة:

12 إصابة وتوفي أميركي في ووهان.

ألمانيا: 14 إصابة.

فرنسا: 6 إصابات.

إيطاليا: إصابتان.

بلجيكا : إصابة واحدة.

إسبانيا: إصابة واحدة.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

ثلاث إصابات.

إصابتان.

خمس إصابات.