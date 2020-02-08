سفارة الكويت تناشد المواطنين تأجيل سفرهم بسبب كورونا

ناشدت سفارة دولة الكويت لدى سنغافورة اليوم السبت المواطنين الراغبين في السفر الى سنغافورة تأجيل خطط سفرهم بعدما أعلنت الحكومة السنغافورية رفع حالة التأهب الى الدرجة البرتقالية اثر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا المستجد) الى 33 حالة.

وقالت السفارة في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب الى هذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة بعد إصابة 33 شخصا بفيروس (كورونا المستجد) بينهم عشرة أشخاص لم يزوروا الصين.

ودعت المواطنين الراغبين في السفر الى التريث حتى تهدأ الأوضاع فيما طالبت الكويتيين الموجودين حاليا في سنغافورة بسرعة المغادرة وعدم البقاء الا للضرورة القصوى.

وشددت على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بإجراءاتها وتجنب الذهاب الى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجارية والاتصال عند وجود أي حالة طارئة على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة: 006598344022.