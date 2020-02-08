اليمن.. الحوثيون يستهدفون عددا من المستشفيات

اتهمت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، جماعة أنصار الله الحوثية، باستهداف عدد من المستشفيات في مختلف محافظات البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي :”كان آخر استهداف للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، المستشفى الحكومي بمنطقة الحفرة بمفرق الجوف، و المستشفى السعودي الميداني بمحافظة مأرب وهما يعملان على تقديم الخدمات الطبية للنازحين”.

وعبرت الوزارة عن استغرابها ودهشتها لما وصفته بـ “الصمت المطبق” للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني” والتي لم تقم حتى بإصدار بيان بادانة وتحديد موقفها الصريح و الواضح تجاه هذا العمل الإجرامي الذي يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية وما سبقه من حوادث مماثلة باستهداف المنشآت وطواقم الإسعاف والعاملين الصحفيين”.

وشددت الوزارة على ضرورة أن لا تقف المنظمات الدولية موقف المتفرج حيال” جرائم المليشيا الحوثية”.

وأشارت الوزارة إلى أن استهداف المستشفيات التي تعمل على مساعدة المرضى النازحين بمحافظة مأرب وتقديم خدماتها الإنسانية”يعكس مدى إفلاس هذه الجماعات الاخلاقي ويدل على سقوط قيمها الإنسانية لتسجل اسمها وبجدارة في خانة المنتهكين للقانون”.

واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الأعمال “الإجرامية” لا يقبلها دين ولا عرف ولا قانون.