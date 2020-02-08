“تعليم الحدود الشمالية” تعلن تأخير بداية الدوام لمدة 3 أيام

قررت إدارة تعليم الحدود الشمالية تأخير بداية اليوم الدراسي من الأحد للثلاثاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وصرح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية أنه انطلاقا من الحرص على تغليب جانب السلامة، ونظرا لموجة البرد الشديدة وتغير الحالة المناخية هذا الأسبوع، وبناء على رأي اللجنة المختصة وحفاظا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وجه مدير عام تعليم الحدود الشمالية عثمان العثمان بتأخير بداية اليوم الدراسي من يوم الأحد الموافق 6-15 حتى يوم الثلاثاء 17- 6.

وأوضح المتحدث أن بداية الحصة الأولى ستكون التاسعة صباحا في جميع مدارس المنطقة، مؤكدين على أولياء الأمور بمتابعة تطورات الحالة ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة.