كورونا يحرم لاعب مانشستر يونايتد من السفر إلى إسبانيا

يعتزم اللاعب أوديون إيجالو عدم مرافقة فريقه الجديد مانشستر يونايتد للمعسكر المقرر إقامته في مدينة ماربيلا الإسبانية خشية أن يؤدي تفشي الفيروس إلى منعه من العودة لبريطانيا.

ووصل إيجالو إلى مدينة مانشستر الأسبوع الماضي للانضمام للفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من فريق شنغهاي شنخوا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وذكرت شبكة “سكاي الرياضية” اليوم السبت إن فيورس كورونا أودى بحياة 722 شخصا ويمكن وضع قيود على المسافرين الذين كانوا في الصين خلال الأسبوعين الماضيين،وهذا يعني أن إيجالو سيبقى في مدينة مانشستر وسيخضع لتدريبات فردية وبرنامج تأهيلي بينما يستمتع زملاؤه بفترة العطلة الشتوية في إسبانيا في المعسكر.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لقناة النادي :” سيبقى أوديون في مدينة مانشستر، لأنه وصل من الصين في الـ14 يوما الماضية”.

وأضاف :”بسبب الأوضاع في الصين، لسنا متأكدين مما إذا كان سيسمح له بالعودة مرة أخرى لإنجلترا إذا غادر البلاد مرة أخرى، لذلك سيبقى هنا وسيتدرب مع مدرب خاص، وسيخضع لبرنامج فردي وبإمكان عائلته أن تستقر في إنجلترا أيضا”.

وأكد :”بالطبع كان يود السفر مع بقية اللاعبين والتعرف عليهم أكثر، ولكننا لا نجازف”.

وأكد سولشاير أن الثنائي بول بوجبا، الذي يعاني من إصابة في الكاحل، وماركوس راشفورد لن يسافرا مع الفريق، ولكن سكوت ماكتوميناي وأكسيل توانزيبي سيلحقان بالفريق.