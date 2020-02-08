انقلاب سيارة بها 9 أفراد من أسرة واحدة بشفاء الطائف

تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، اليوم السبت، من مباشرة حادث انقلاب.

وتلقت غرفة عمليات المنطقة 997 بلاغا عن وجود حادث انقلاب مركبة تقل عائلة وذلك على طريق الحيط في مرتفعات الشفا بالطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن البلاغ تم في الساعة 2:37 مساءً، ووجهت الهيئة فرقتين إسعافية، وفرقة عناية طبية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وبالوصول لموقع الحادث تبين أن الحالات نقلت من مكان الحادث لمكان آخر لوعورة المنطقة، ما دعى لمباشرة الحالات والتي بلغ عددها تسع، صُنفت بالمستقرة، ما بين رجال ونساء وأطفال.

وبين المتحدث أنه تم التعامل معهم بتقديم الخدمة الإسعافية، ونقل ست منهم إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، فيما اكتفت ثلاث حالات بالخدمة بالموقع، دون الرغبة منهم في النقل.