وزير فلبيني يعتذر لحكومة دبي بسبب تصريحاته عن “كورونا”

قدم وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو اعتذارا لحكومة إمارة دبي بعد تصريحه الذي صدر قبل أيام، وقال فيه إن امرأة فلبينية ماتت في دبي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت إن الوزير الفلبيني قدم اعتذارا عن “الإرباك والقلق اللذين تسبب فيهما بإعلانه عن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا الجديد”.

وكانت السلطات الإماراتية نفت صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاة المرأة في دبي بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد .

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الخميس الماضي إن “المتوفاة كانت تعاني من التهاب الجهاز التنفسي وأن التحاليل المخبرية أظهرت عدم إصابتها بالفيروس الجديد”.