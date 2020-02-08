“تعليم تبوك” تؤخر موعد بدء الدوام.. وتلغي الاصطفاف

قررت لجنة تعليق الدراسة، اليوم السبت، بتعليم تبوك تأجيل موعد بداية الدوام الدراسي، لمدة 5 أيام، وإلغاء الطابور المدرسي (الاصطفاف) بسبب حالة الطقس.

وقال إبراهيم العمري، مدير عام إدارة التعليم بمنطقة تبوك، إنه حرصا من وزارة التعليم على صحة الجميع، ووفقًا للمعطيات المسبقة لحالة الجو وبالتشاور مع أعضاء اللجنة، تقرر تأجيل بداية الدوام من الغد حتى الخميس إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة للطلبة والمنسوبين (بنين وبنات) دون اصطفاف.

وكشف “العمري”، في بيان، أن الخروج عند الثانية ظهرًا كحد أقصى.

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