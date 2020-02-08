الصحة العالمية تحذر: وتيرة انتشار كورونا قد تتسارع

أكدت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن أكثر من 34 ألف حالة إصابة بكورونا في الصين ونحو 700 وفاة، وأنها تجمع معلومات إضافية عن الفيروس الفتاك ليساعدهم على فهم سبل علاجه، مشيرة إلى أنه رغم وتيرة الانتشار البطيئة للفيروس حول العالم إلا أنها قد تتسارع.

وقال مايكل رايان مسؤول برنامج الطوارئ في المنظمة في إحاطة يومية من جنيف “لا نكافح فقط فيروس كورونا بل الأخبار الزائفة بشأنه”.

كما أضاف “لدينا فريق يعمل على تحديث المعلومات حول العالم بشأن الفيروس”، مشيراً إلى أنه لم يمض على ظهور فيروس كورونا سوى 6 أسابيع.

وقالت المنظمة في إجابة على أسئلة حول كورونا عبر الإنترنت “نبحث الآن مسألة انتقال الفيروس بين البشر عبر العدوى”، موضحاً أن خطورة الفيروس تزداد مع تقدم الإنسان في السن.

هذا وأكدت الصحة العالمية أنها تتواصل مع غوغل وفيسبوك ويوتيوب لنشر معلومات دقيقة عن الكورونا.