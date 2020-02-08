الأمم المتحدة تشيد برحلات الجسر الجوي الإنساني بين اليمن و الأردن

أشاد مبعوث الأمم المتحدة، إلى اليمن جريفيثس برحلات الجسر الجوي الإنساني بين صنعاء وعمان.

و أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عن جسر جوي للحالات المرضية. وقال أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14مايو 2018م) ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأوضح العقيد المالكي، أن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية