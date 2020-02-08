وصول طائرة تقل 24 مريضا يمنيا إلى عمان لتلقي العلاج

وصلت السبت طائرة تقل 24 يمنيا يعانون من أوضاع صحية حرجة إلى عمان من أجل تلقي العلاج في مستشفيات الأردن.

وحطت الطائرة الاتية من مطار صنعاء في مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) قرابة الساعة السادسة مساء (16:00 ت غ).

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية لفرانس برس أن الطائرة تقل رجالا ونساء وأطفالا بحاجة الى رعاية طبية بالاضافة الى مرافقيهم.

وكان من المقرر أن تغادر الطائرة صنعاء الجمعة، لكن تم تغيير موعد الرحلة لأسباب تقنية، وفق المنظمة.

والإثنين، نقلت طائرة مماثلة سبعة أطفال مرضى من صنعاء الى الأردن لتلقي العلاج.

وتحرص الأمم المتحدة على بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة في اليمن لإفساح المجال لمزيد من عمليات إجلاء المرضى.

وقالت المنظمة الجمعة إنها “ملتزمة وتعمل بجد لضمان أن يتلقى هؤلاء المرضى اليمنيون العلاج الذي يحتاجون اليه”.

و أعلن التحالف انه جاهز للسماح برحلات إجلاء طبية من مطار صنعاء، وذلك في إطار إجراءات عملية بناء الثقة لدعم جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وقالت ليز غراندي منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن لفرانس برس بعد رحلة الإثنين “هذه بداية لما نأمل أن يكون عددا من الرحلات في إطار الجسر الجوي الطبي”.