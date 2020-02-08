بعد تداول مقاطع فيديو.. البيئة توضح حقيقة نفوق إبل بسبب رش الجراد في جازان

أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل عدم وجود علاقة بين المقاطع التي توضح عمليات الرش المستمرة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة الجراد، وبين مقطع مصور يوضح نفوق إبل، بسبب رش الجراد الذي تقوم به الوزارة في جازان.

وأوضح متحدث البيئة أن مقطع الرش المتداول هو لعمليات الرش في حوطة بني تميم، في حين أن مقطع الإبل النافقة في منطقة جازان، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت بلاغ يفيد بنفوق إبل وظهور علامات مرض أخرى في نفس المكان في ساحل عتود بمنطقة جازان وعلى الفور توجهت الفرق البيطرية وباشرت الحالات المصابة.

وأضاف: “وأخذت عينات من الإبل المصابة ومن التربة والأعلاف والأشجار وستعلن الوزارة عن نتائج التحليل فور صدورها من مختبر الوزارة”.

كما أكد أن الوزارة تقوم بعمليات الرش منذ بداية أزمة الجراد مطلع 2019 ولم تسجل أي إصابة بين المواشي نتيجة الرش كما أن جميع المبيدات التي تستخدمها الوزارة معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو”، كما أنها لا تبدأ عملها إلا بالتنسيق مع المحافظات.