طالبت سفارة المملكة في لاهاي، رعاياها بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية لحين انتهاء عاصفة “كييرا”.
وذكر الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي – هولند: “تود السفارة لفت انتباه الإخوة المواطنين والمواطنات، الزوار والمقيمين بمملكة هولندا بأن العاصفة(كييرا) متوقع مرورها على hغلب مناطق هولندا غدا الأحد وستبلغ سرعة الرياح 120/كم بالساعة. وتنصح السفارة بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية لحين انتهاء العاصفة”.
سفارة المملكة في هولندا تحذر رعاياها من عاصفة “كييرا”.. وتطالب بالالتزام بالتعليمات
طالبت سفارة المملكة في لاهاي، رعاياها بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية لحين انتهاء عاصفة “كييرا”.