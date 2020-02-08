برلمانيون بريطانيون يطالبون بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

دعا نواب بريطانيون إلى تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم.

وخلال جلسة، شبه محاكمة لتنظيم الإخوان نشرها تلفزيون البرلمان البريطاني، طالب عدد من النواب في كلماتهم الحكومة بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم ارهابي.

وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها.

فيما تقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشيةً من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.

وفي رد على مواقف الحكومة البريطانية بخصوص تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في تصريحات صحافية “تبقي الحكومة ردها على الإرهاب تحت قيد المراجعة المستمرة، حيث أن سلامة وأمن مواطنينا هي أولويتنا الأولى.. وتصنيف الأفراد أو المنظمات كجهات إرهابية هي إحدى الأدوات التي من الممكن تطبيقها في حال استوفت الشروط القانونية كمسألة سياسة طويلة، لا نعلق على ما إذا كانت المنظمات قيد النظر أو تخضع للتحريم أم لا”.