ألمانيا تحجم عن تهنئة إيران بذكرى الثورة.. لهذا السبب

أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تخليه هذا العام عن برقية التهنئة التي كان أرسلها العام الماضي إلى القيادة الإيرانية بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الإيرانية.

وقالت متحدثة باسم المكتب الرئاسي في ألمانيا ردا على سؤال طرحته صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية الصادرة غدا الأحد: “في ضوء التطورات التي وقعت خلال الأشهر الماضية في إيران لن يكون هناك برقية تهنئة من الرئيس الألماني إلى إيران”، ولم تذكر المتحدثة تفاصيل أخرى.

وتقوم الحكومة الإيرانية بقمع الاحتجاجات التي ينظمها مواطنون إيرانيون بطريقة عنيفة.

وفوق ذلك تتهم الولايات المتحدة إيران بأنها تعمل على زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتدعم منظمات إرهابية.

وازدادت وتيرة التوتر بين إيران والولايات المتحدة ثانية وبصورة حادة منذ خروج الأخيرة بشكل منفرد من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي أبرم في مايو 2018.