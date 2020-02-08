السفير الصيني: مستعملو الإنترنت الصينيون متأثرون جدا من دعم خادم الحرمين ويدشنون هاشتاجات لشكر المملكة

قال السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية، تشن وي تشينغ، إن مستعملي الإنترنت الصينيين متأثرون جداً من الدعم الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف السفير الصيني أن “هاشتاج #نحن_نقف_مع_شعب_الصين_العظيم #我们与中国伟大的人民站在一起. يتخطى حاجز عشرة آلاف متابع لحساب السفارة على #WeChat عن الإعجاب لأصدقاءهم السعوديين”.

مستعملو الانترنت الصينيون متأثرون جداً من الدعم الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، والهاشتاق #我们与中国伟大的人民站在一起. يعبر عشرة آلاف متابع لحساب السفارة على #WeChat عن الإعجاب لأصدقاءهم السعوديين! pic.twitter.com/oVC74vzA3a — Chen Weiqing (@AmbChenWeiQing) February 8, 2020

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن مشاركة الرئيس والشعب الصيني الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس.

كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.