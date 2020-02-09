مقتل جنود أمريكيين وأفغان خلال تبادل لإطلاق النار في أفغانستان

قال مسؤولون في كابول إن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت لهجوم في شرق أفغانستان يوم أمس السبت أثناء إجراء تحقيقات فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بتبادل دام لإطلاق

النار بين جنود أفغان وأمريكيين خلال تدريب مشترك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغانيين قولهما إن خمسة أو ستة جنود أمريكيين وستة جنود أفغان لقوا حتفهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن هناك ما لا يقل عن ستة ضحايا أمريكيين وأكد وقوع قتلى دون أن يحدد عددهم.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز شريطة عدم نشر أسمائهم إنه بناء على المعلومات الأولية فقد سقط عدة ضحايا أمريكيين في الحادث.

وقال مبارز خادم المسؤول الأمني الكبير في ننكرهار إن اشتباكات وقعت بين قوات أمريكية وأفغانية وهناك مخاوف من وقوع خسائر بشرية.

وأصبحت “الهجمات الداخلية” سمة متكررة في الصراع الأفغاني رغم تراجعها في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك ما زالت المعلومات المتعلقة بالحادث غير واضحة مع إبلاغ مسؤول أفغاني كبير رويترز إنه لم يتضح ما إذا كان الحادث نتيجة اشتباكات بين قوات أفغانية وأخرى أجنبية أم أن متشددين إسلاميين كانوا وراء الهجوم.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “لا نستبعد أي احتمال ولكننا لا نصفه بأنه هجوم داخلي أو هجوم من طالبان في هذه المرحلة”.