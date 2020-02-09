إستخبارات الدعم السريع تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالسودان

تمكنت إستخبارات قوات الدعم السريع من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بأمدرمان حي أمبدة الحارة (38) بحوزة (2) من أخطر العاملين في تجارة وتهريب السلاح يخططون لتهريب أسلحة وذخائر الى إحدى دول الجوار.

وأكدت استخبارات قوات الدعم السريع في تعميم صحفي أن عدد الأسلحة المضبوطة بلغ (15) بندقية كلاشنكوف و(4) ألف طلقة كلاشنكوف و(28) مقبض خشبي و(2) عربة لاندكروزر بحوزة المتهمين.

وأوضحت استخبارات قوات الدعم السريع خلال التعميم الصحفي ان الأسلحة والذخائرة المضبوطة تم شحنها من ولاية شمال كردفان بواسطة عربة لاندكروزر يقودها احد المتهمين وتمكن من عبور كافة نقاط التفتيش على طريق أم درمان بارا حتى دخلت حي امبدة الحارة (38) وتم تخزين الأسلحة والذخائر في منزل مُتهم ثالث وتم التخطيط لتهريبها في اليوم التالي الى إحدى دول الجوار.

وأشارت إلى أنه ومن خلال عملية الإستجواب الإستخباري أقر المقبوض عليهما أن الأسلحة والذخائر تم استلامها من ولاية شمال كردفان لإدخالها إلى أمدرمان وبالتنسيق مع عناصر تعمل في الحدود السودانية الأثيوبية بغرض ادخالها الى دولة اثيوبيا، مشيرة الى تسليم المتهمين الى الشرطة لتكملة الإجراءات القانونية.