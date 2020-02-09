هل تتحقق نبوءة “الحاجة هدية” بموت عمر البشير في السجن؟

كشف تقرير خطير لموقع (step news) عن نبوءة لوالدة الرئيس السابق عمر البشير المرحومة (الحاجة هدية) ألمحت فيها إلى وفاة إبنها في السجن بعد عزله.

وقال التقرير أن النبوءة عمرها (30) عاماً عندما أتى الناس ليخبروها ويهنئوها بأن إبنها صار رئيساً للسودان، فقالت لهم: (تهنئوني بماذا؟ أزهري الذي حرر البلاد من الإنجليز توفي في السجن).

وقال التقرير: (الجزء الأول من نبوءة والدة البشير تحقق بعزله، فهل يتحقق الشق المتعلق بموته في محبسه؟).

وظل البشير معتقلاً منذ أبريل الماضي في سجن كوبر بالخرطوم بحري بعد إدانته بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.