“الأمن السيبراني” يدّرب ويؤهل الكوادر الوطنية

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مذكرة تعاون لتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعدادها لشغل وظائف القطاع الخاص، من خلال إقامة دورات تدريبية إلكترونية عبر منصة “دروب” باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية، بحضور معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعه حامد ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني “دروب”.

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح “هدف” نشر الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ، كما سيتولى “هدف” تطبيق معايير جودة قبول الدورات التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى “دروب”، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير الدورات التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني “دروب”، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل والموظفين الراغبين

في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد برنامج التدريب الإلكتروني “دروب” برنامج شامل، إذ يبدأ بتقديم دورات تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام الدورة التدريبية فور إنهاء متطلباتها، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات. وبالإمكان التسجيل في البرامج التدريبية لـ “دروب”، عبر الرابط doroob.sa .