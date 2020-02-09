تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في مدينة الملك فهد الطبية #وظايف_شاغرة

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف هي:

1- اختصاصي مالي أول (كبير)

المؤهل والتخصص:

– بكالوريوس محاسبة أو علوم مالية ماجستير محاسبة أو علوم مالية

– الخبرة المطلوبة 6 سنوات لحاملي البكالوريوس سنتان لحاملي الماجستير

– المتقدم سعودي/ة الجنسية

2- أخصائي اسعاف و طوارئ

– درجة البكالوريوس في خدمات الطوارئ الطبية.

– لايشترط توفر الخبرة

3- سكرتير تنفيذي

– المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم 3 سنوات

– التخصص: لغة إنجليزية أو سكرتير تنفيذي أو التخصصات ذات العلاقة

– الخبرة المطلوبة: البكالوريوس (لا يتطلب وجود خبرة) / دبلوم 3 سنوات (سنيتن)

4- أخصائي تصوير طبي SCDP

– المتطلبات التعليمية : درجة الماجستير دورة تدريبية لمدة سنة واحدة خارج المملكة

– بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الإشعاعية لا توجد خبرة مطلوبة للحصول على درجة الماجستير خبرة سنة واحدة على الأقل في درجة البكالوريوس .

5- أخصائي مختبر ثاني

– التعليم: ماجستير في علوم المختبرات الإكلينيكية

– شهادة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية

الخبرة: مع الخبرة المطلوبة لحامل درجة الماجستير خبرة لا تقل عن سنة واحدة للحصول على درجة البكالوريوس

6- سكرتير تنفيذي

– المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم 3 سنوات /التخصص: لغة إنجليزية أو سكرتير تنفيذي أو التخصصات ذات العلاقة

– الخبرة المطلوبة: البكالوريوس (لا يتطلب وجود خبرة) / دبلوم 3 سنوات (سنيتن),

– المؤهل و التخصص : بكالوريوس تخصص لغة انجليزية أو إدارة عامة أو إدارة مكاتب لا يشترط سنوات خبرة على

– ان يكون المتقدم سعودي/ة الجنسية

7- طبيب مقيم

– متطلبات الوظيفة: متطلبات الوظيفية (MBBS) بكالوريوس الطب والجراحة

8- استشاري نفسي

– دكتوراه في تخصص علم النفس

– ثلاث سنوات خبرة بعد شهادة الدكتوراه

9- مختص رعاية تنفسية ثاني

– المتطلبات التعليمية: بكالوريوس في الرعاية التنفسية (4 سنوات)

– برنامج معتمد من المملكة العربية السعودية / أمريكا الشمالية على شهادة جامعية في رعاية الجهاز التنفسي من أمريكا الشمالية

– برنامج معتمد على شهادة جامعية في الرعاية التنفسية المحلية

– برنامج معتمد الخبرة: 1 سنة خبرة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.kfmc.med.sa/AR/Page/Pages/Vacancies.aspx