تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في مدينة الملك فهد الطبية #وظايف_شاغرة

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف هي:
1- اختصاصي مالي أول (كبير)
المؤهل والتخصص:
– بكالوريوس محاسبة أو علوم مالية ماجستير محاسبة أو علوم مالية
– الخبرة المطلوبة 6 سنوات لحاملي البكالوريوس سنتان لحاملي الماجستير
– المتقدم سعودي/ة الجنسية
2- أخصائي اسعاف و طوارئ
– درجة البكالوريوس في خدمات الطوارئ الطبية.
– لايشترط توفر الخبرة
3- سكرتير تنفيذي
– المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم 3 سنوات
– التخصص: لغة إنجليزية أو سكرتير تنفيذي أو التخصصات ذات العلاقة
– الخبرة المطلوبة: البكالوريوس (لا يتطلب وجود خبرة) / دبلوم 3 سنوات (سنيتن)
4- أخصائي تصوير طبي SCDP
– المتطلبات التعليمية : درجة الماجستير دورة تدريبية لمدة سنة واحدة خارج المملكة
– بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الإشعاعية لا توجد خبرة مطلوبة للحصول على درجة الماجستير خبرة سنة واحدة على الأقل في درجة البكالوريوس .
5- أخصائي مختبر ثاني
– التعليم: ماجستير في علوم المختبرات الإكلينيكية
– شهادة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية
الخبرة: مع الخبرة المطلوبة لحامل درجة الماجستير خبرة لا تقل عن سنة واحدة للحصول على درجة البكالوريوس
6- سكرتير تنفيذي
– المؤهل: بكالوريوس أو دبلوم 3 سنوات /التخصص: لغة إنجليزية أو سكرتير تنفيذي أو التخصصات ذات العلاقة
– الخبرة المطلوبة: البكالوريوس (لا يتطلب وجود خبرة) / دبلوم 3 سنوات (سنيتن),
– المؤهل و التخصص : بكالوريوس تخصص لغة انجليزية أو إدارة عامة أو إدارة مكاتب لا يشترط سنوات خبرة على
– ان يكون المتقدم سعودي/ة الجنسية
7- طبيب مقيم
– متطلبات الوظيفة: متطلبات الوظيفية (MBBS) بكالوريوس الطب والجراحة
8- استشاري نفسي
– دكتوراه في تخصص علم النفس
– ثلاث سنوات خبرة بعد شهادة الدكتوراه
9- مختص رعاية تنفسية ثاني
– المتطلبات التعليمية: بكالوريوس في الرعاية التنفسية (4 سنوات)
– برنامج معتمد من المملكة العربية السعودية / أمريكا الشمالية على شهادة جامعية في رعاية الجهاز التنفسي من أمريكا الشمالية
– برنامج معتمد على شهادة جامعية في الرعاية التنفسية المحلية
– برنامج معتمد الخبرة: 1 سنة خبرة.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: