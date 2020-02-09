الأهلي يفتتح مشواره في دوري أبطال آسيا غداً أمام الوحدة الإماراتي

يستعد النادي الأهلي لتدشين مشواره في دوري أبطال آسيا، بأمل متجدد للذهاب بعيداً في هذه النسخة من البطولة القارية، غداً الأثنين حين يلاقي الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات على ستاد آل نهيان في أبوظبي.

ووصل الأهلي لدور المجموعات بعد أن كسب الاستقلال الطاجيكي بهدف دون مقابل، في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في البطولة، وتضم المجموعة الأولى التي يشارك فيها الأهلي في دور المجموعات، كلًا من الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني.

ويغيب الثنائي السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي عن مواجهة الغد وذلك لعدم اكتمال جاهزية الأول وشعور الأخير ببعض الآلام بعد نهاية الاتفاق الدوري.