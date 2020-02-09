وفد هولندي للتطوير الزراعي يزور العويقيلة

زار وفد من ⁧جامعة الملك فيصل⁩ وجامعة فاخيننجن⁩ الهولندية محافظة العويقيلة وقد تجول الوفد غرب المحافظة ويأتي الهدف من الزيارة لغرض تطوير الزراعة في منطقة الحدود الشمالية وعمل حقول إرشادية حديثة باستخدام التقنيات الحديثة.

ورفع نواف بن ملوح الزاهد الشلاقي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المتواصل واهتمام سموه بتطوير الزراعة بالمنطقة .

كما تجول الوفد الزائر بمرافق مزرعة الزاهد واستمع الى شرح كامل عن محتويات المزرعة والطرق المستخدمة في الزراعة.