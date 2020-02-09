شرطة الرياض: إلقاء القبض على متهمين بجرائم سرقة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتسعة متهمين، خمسة من الجنسية البنجلاديشية، ومواطِنَينْ وسوري ويمني، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس من العمر، وذلك لتوفر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومباني تحت الإنشاء في أحياء متفرقة من مدينة الرياض.وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.