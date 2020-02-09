استعداة 10 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية في خميس مشيط

استعادت بلدية محافظة خميس مشيط الأسبوع الماضي أراضٍ حكومية تم التعدي عليها في مركز ” تندحة” التابع للمحافظة .

وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر آل خويلد القرني أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراض الحكومية ببلدية “تندحة” الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط، ضبطت تعديات على أراضٍ حكومية على مساحة تقدر بنحو 10000 م٢.

وأشار إلى أن هذه التعديات تنوعت بين العقوم الترابية وجدران البلوك، لافتاً أنه تم إزالة هذه الإحداثات بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

ودعا القرني المواطنين للتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات عن طريق خدمة 940 .