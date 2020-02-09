بريطانيا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل رابع حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية، أنه تأكد إصابة مواطن رابع بالفيروس في بريطانيا، عقب أن أصيب به جراء عدوى من مواطن بريطاني آخر في فرنسا.

وتسعى السلطات الصحية حاليًا لتعقب الأشخاص الذين تواصلوا مع المرضى الأربعة للتأكد ما إذا كانوا أصيبوا بالفيروس أم لا.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، وفاة 811 شخصًا بسبب فيروس كورونا في الصين وحدها، وذلك بعد تسجيل 89 حالة وفاة إضافية، وبذلك يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس على مستوى العالم إلى 813 شخصًا.

كما ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا القاتل في الصين، اليوم الأحد، إلى 37 ألفًا و198 شخصًا.