“السومة” يكشف موقفه من الرحيل عن الأهلي.. ويختار “الأفضل” بالدوري

كشف نجم كرة القدم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، عن موقفه من الانتقال للنادي الأهلي المصري، موضحًا في مقطع فيديو على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي عبر

الإنترنت: “أوجه رسالة لجمهور الأهلي المصري أن كل ما أثير فقط عبر السوشيال ميديا ولم يتحدث معي أحد بشكل رسمي”.

وأشار اللاعب: “الأهلي المصري فريق كبير ولكنني مرتبط بعقد مع أهلي جدة وأحترم تعاقدي.. المستشار تركي آل الشيخ لم يتحدث معي بشأن الانتقال للأهلي المصري، وكما ذكرت لدي عقد مع الأهلي السعودي”.

وأضاف: “كان لدي عروض أوروبية عديدة من الدوري الإنجليزي والسويسري وغيرهما لكن لم تتم الأمور”.

وأكد “السومة”، أن عقده مع الأهلي يمتد لنهاية الموسم المقبل وأن الفريق مر بظروف صعبة في الموسم الحالي من إصابات وغيرها أثرت على مسيرته ولكن الأمور ستتحسن بوجود الأمير منصور بن مشعل والإدارة الجديدة وأن المدرب السويسري كريستيان جروس جاء بعد بداية الموسم ومن الطبيعي أن يحتاج لبعض الوقت لتسيير الأمور بشكل أفضل”.

واختار “السومة” زميله دجانيني تافاريس وكذلك اللاعب أندريه كاريلو لاعب الهلال وزميله بافيتيمبي جوميز والمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر على أنهم الأفضل من بين جميع اللاعبين الأجانب بالدوري السعودي حاليا.

وأشاد السومة بزميليه عبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر ولاعب الهلال سالم الدوسري.

وعن مثله الأعلى، أكد “السومة” حبه لزين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو، مؤكدا أن معشوقه الأول هو المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.